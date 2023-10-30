"Отъездился": в Донецке в ДТП погиб топ-офицер России

30 октября 2023, 15:19
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Источник:

Анатолий Штефан

Так называемая "вторая армия мира" продолжает нести потери. Так, в Донецке "минуснулся" топ-офицер захватчиков подполковник Константин Ланчак "Хорват".

Как выяснилось, российский террорист попал в ДТП и погиб. Ланчак был участником "ополчения" Донбасса с первых дней войны в 2014 году.

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В Донецке погиб топ-офицер россиян

Подполковник Ланчак Константин "Хорват" наконец-то отбегался, вернее отъездился – ДТП,
– сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Что известно о погибшем оккупанте

  • Константин Ланчак родился в Торезе Горловского района.
  • Он был участником "ополчения" Донбасса с первых дней войны в 2014 году.
  • Ланчак создал формирование "Октава", ставшее артиллерийским дивизионом.
  • Участвовал в боях в Иловайске и Дебальцево.
  • В 2022 году участвовал в боях на Юге и в Мариуполе. Там он получил ранение и полгода восстанавливался.


Подполковник Ланчак Константин "Хорват" / фото Анатолия Штефана

Актуальные потери россиян на фронте

По состоянию на 30 октября ВСУ уже ликвидировали 299 940 российских захватчиков. За прошедшие сутки – 860 солдат. Потери в технике:

  • танков – 5190 (+15);
  • боевых бронированных машин – 9775 (+17);
  • артиллерийских систем – 7202 (+14);
  • РСЗО – 834 (+0);
  • средств ПВО – 559 (+1);
  • самолетов – 321 (+1);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 5419 (+20);
  • крылатых ракет – 1544 (+0);
  • кораблей/катеров – 20 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9555 (+23);
  • специальной техники – 1014 (+2).
Автор: Софія Ропан