"Отъездился": в Донецке в ДТП погиб топ-офицер России
30 октября 2023, 15:19Читати новину українською
Источник:Анатолий Штефан
Так называемая "вторая армия мира" продолжает нести потери. Так, в Донецке "минуснулся" топ-офицер захватчиков подполковник Константин Ланчак "Хорват".
Как выяснилось, российский террорист попал в ДТП и погиб. Ланчак был участником "ополчения" Донбасса с первых дней войны в 2014 году.
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В Донецке погиб топ-офицер россиян
Подполковник Ланчак Константин "Хорват" наконец-то отбегался, вернее отъездился – ДТП,
– сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Что известно о погибшем оккупанте
- Константин Ланчак родился в Торезе Горловского района.
- Он был участником "ополчения" Донбасса с первых дней войны в 2014 году.
- Ланчак создал формирование "Октава", ставшее артиллерийским дивизионом.
- Участвовал в боях в Иловайске и Дебальцево.
- В 2022 году участвовал в боях на Юге и в Мариуполе. Там он получил ранение и полгода восстанавливался.
Подполковник Ланчак Константин "Хорват" / фото Анатолия Штефана
Актуальные потери россиян на фронте
По состоянию на 30 октября ВСУ уже ликвидировали 299 940 российских захватчиков. За прошедшие сутки – 860 солдат. Потери в технике:
- танков – 5190 (+15);
- боевых бронированных машин – 9775 (+17);
- артиллерийских систем – 7202 (+14);
- РСЗО – 834 (+0);
- средств ПВО – 559 (+1);
- самолетов – 321 (+1);
- вертолетов – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 5419 (+20);
- крылатых ракет – 1544 (+0);
- кораблей/катеров – 20 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9555 (+23);
- специальной техники – 1014 (+2).