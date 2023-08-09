Враг несет масштабные потери на Сватовско-Кременном направлении, – Генштаб

На сегодняшний день увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупантов. Особенно это касается Сватовско-Кременного направления.

Так, на этом направлении резко увеличилось количество раненых и погибших военнослужащих страны-агрессорки. Это связано с успешными боевыми действиями ВСУ.

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Враг несет масштабные потери на Сватовско-Кременном направлении

Как рассказали в Генштабе ВСУ, на фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины значительно увеличилось количество потерь в подразделениях оккупантов.

В частности, резко увеличилось количество раненых и погибших военнослужащих российских оккупационных войск на Сватовско-Кременском направлении. В целях организации эвакуационных мероприятий раненых в Россию в город Сватово Луганской области прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя минобороны России.

В период с 1 по 7 августа из вышеуказанного направления в госпиталь города Белгород было отправлено около 500 окупантов с огневыми ранениями разной степени тяжести. В то же время с целью утаивания реального количества своих потерь на фронте погибших российских оккупантов отправляют в Ростов-на-Дону,

– отметили в Генштабе.

Отметим, что наша авиация за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Россия сняла с сохранения около 40% старых танков

Утром 9 августа наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов. Тип вертолета сейчас устанавливается.

Отметим, что Россия почти наполовину опустошила самый большой склад советской бронетехники. СМИ утверждают, что большую часть техники россияне забрали оттуда после оглашения мобилизации в конце 2022 года.

Так, российские СМИ сообщили, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия сняла с хранения более 40 процентов советских танков и боевых машин, размещенных на крупнейшей базе законсервированной военной техники "Вагжаново" в Бурятии.