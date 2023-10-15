Десятки оккупантов ликвидированы и ранены: "Атеш" заявил об уничтожении склада БК на Херсонщине

15 октября 2023, 10:37
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"Атеш"

Российские захватчики несут мощные потери на фронте. Так, в Херсонской области был уничтожен вражеский склад боеприпасов.

Это произошло 10 октября. Таким образом, "Атеш" продолжает вести наблюдение за войсками России и местами их дислокации.

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В Херсонской области уничтожили вражеский склад боеприпасов

По словам агента "Атеш", 10 октября на полевом складе 61 отдельной бригады морской пехоты в 3 километрах от Ивановки Херсонской области произошла детонация склада боеприпасов.

Детонация долго не прекращалась и испытала последствия в виде множества десятков раненых и убитых оккупантов.

У оккупантов на фронте – огромные потери

Кстати, по состоянию на 15 октября ВСУ уничтожили 287 770 российских террористов. За прошедшие сутки – еще 880 оккупантов. Потери в технике:

  • танков – 4948 (+8);
  • боевых бронированных машин – 9362 (+25);
  • артиллерийских систем – 6866 (+33);
  • РСЗО – 813 (+2);
  • средства ПВО – 547 (+0);
  • самолетов – 317 (+0);
  • вертолетов – 316 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4);
  • крылатые ракеты – 1531 (+0);
  • корабли/катера – 20 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24);
  • специальная техника – 976 (+5).
Автор: Софія Ропан