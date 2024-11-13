Еще 1770 оккупантов, 24 танка и почти 50 ББМ: колоссальные потери врага 13 ноября

Силы обороны продолжают давать мощный отпор врагу по всей линии фронта. Количество разбитой и уничтоженной техники врага, а также ликвидированных оккупантов ежедневно растет.

Так, в октябре 2024 года Россия понесла наибольшие потери с начала вторжения, оккупационная армия имела около 1500 погибших и раненых ежедневно, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Потери захватчиков по состоянию на 13 ноября

личного состава – около 714380 (+1770) человек;

танков – 9300 (+24);

боевых бронированных машин – 18896 (+49);

артиллерийских систем – 20408 (+56);

РСЗО – 1249 (+0);

средства ПВО – 996 (+0);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18798 (+61);

крылатые ракеты – 2636 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерны – 28966 (+96);

специальная техника – 3629 (+3)

Потери врага на 13 ноября 2024 года / Генштаб