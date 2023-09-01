Запасы железа тают: россияне не успевают восстанавливать утраченную на фронте технику

Россияне теряют больше техники, чем могут расконсервировать со своих складов. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, добавив, что расконсервированное "железо" еще нуждается в серьезной профилактике или ремонте.

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Военные Вооруженных Сил Украины уничтожают российскую технику в огромных масштабах. Это подтверждают и цифры независимых аналитиков из центра "Oryx", которые подсчитывают только документально доказанные случаи, то есть считают не всю уничтоженную технику, а только имеющую фото и видео подтверждение.

Тают их запасы железа. Даже по Oryx выходит, что потери россиян в технике в 2 – 3 раза больше наших за одинаковый период времени. А главное – только подтвержденные данные позволяют утверждать, что мы скорее уничтожаем российское железо, чем их оборонпром его возобновляет,

– сказал Евгений Дикий.

Экс-командир роты батальона "Айдар" рассказал о количестве уничтоженной техники россиян: смотрите видео

Как россияне возобновляют потери

Противник имеет несколько источников обновления: производство новой техники, расконсервирование старой из складов и ремонт подбитой. Что касается расконсервирования, то ситуация на российских складах может быть такой, через которую мы прошли еще в 2014 году – техника либо в нерабочем состоянии, либо вообще отсутствует.

Мы убедились в этом сами в 2014 году, когда на складе на бумаге есть 100 станков, из них реально стоит 50, а при этом даже у тех 50 давно проданы аккумуляторы. Мы соответствующие уроки уже сделали, а россияне с этим столкнулись только в 2022 году,

– заметил Евгений Дикий.

Даже если отбросить этот аспект, хранящееся на складах оружие и техника все равно должно еще раз приехать на завод и, как минимум, пройти серьезную профилактику. Все это также занимает время. Поэтому сегодня картина для россиян выглядит нелестной.

Все заводы России способны за месяц произвести примерно 20 танков, обновить со складов еще 50. Даже если мы очень высоко оценим способность их ремонтных бригад, все равно выходит до 100 танков в месяц и это с большим запасом в их пользу.

– отметил экс-командир роты батальона "Айдар".

Дальше нужно смотреть на цифры потерь. Мы видим, что украинские военные уничтожают десятки танков в неделю, поэтому через месяц российская сотня точно "перекроется". Похожая ситуация и с артиллерией.

Посчитаем с потерями от десятка в день и поймем, что арифметика у россиян не складывается,

– подчеркнул Евгений Дикий.

В заключение он добавил, что в случае прорыва наших Сил обороны на юг за Токмак практически весь Крым станет доступен. Это существенно повлияет на логистику поставок техники и оружия. В Донбассе ситуация иная, потому что там огромный тыл в виде России.

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