Зашли с тыла и захватили врасплох: видео мощного разгрома россиян

Украинские защитники продолжают уничтожать врага, который незаконно находится на нашей земле. Спецназовцы недавно провели атаку с печальным концом для оккупантов.

Общие потери России в полномасштабной войне превысили 753 тысячи бойцов. Силы Специальных Операций ВСУ подтвердили, что активно работают над тем, чтобы эта цифра продолжала стремительно расти, передает 24 Канал.

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Молниеносный захват российских позиций

Так, военные поделились уникальным видео, на котором выбивают россиян. На днях операторы 3-го полка ССО зачистили вражеские позиции, закрепились и завели туда дружественное подразделение Сил обороны Украины.

Бой завязался, когда тактическая группа ворвалась на позиции врага. Операторы ССО уничтожили трех российских военных, и еще одного заставили сдаться в плен.

Враг пытался с дронов сбрасывать гранаты, однако воины ССО из стрелкового оружия сбили четыре российских "Мавика"

После успешно выполненного задания, группа отошла с одним раненым побратимом.

Бой ССО с оккупантами: смотрите видео

К слову, дроны подразделения ВМС атаковали российские цели в Черном море. В результате удара уничтожены системы наблюдения агрессора на газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма.