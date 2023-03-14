Более 160 тысяч оккупантов, десяток танков и даже ПВО: потери врага 14 марта
14 марта 2023, 08:01Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия продолжает терять на фронте тысячи единиц личного состава. Только за минувшие сутки Силы обороны минуснули 740 врагов.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 160 540 своих воинов. В то же время в Генштабе уточнили, что подсчет усложнен из-за интенсивности боев.
Смотрите также Без шансов на выживание: почему Россия сгорит к осени
Потери россиян в технике
- танков – 3484 (+10);
- боевых бронированных машин – 6789 (+15);
- артиллерийских систем – 2519 (+16);
- РСЗО – 495 (+2);
- средства ПВО – 260 (+1);
- самолетов – 304 (+0);
- вертолетов – 289 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2120 (+11);
- крылатые ракеты – 907 (+0);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5367 (+13);
- специальная техника – 256 (+5).
Потери врага в личном составе и технике по состоянию на 14 марта
Последние новости о потерях врага
- В Генштабе ВСУ рассказали 12 марта, что оккупанты из-за потерь везут пополнение из Ямало-Ненецкого округа. Однако эти солдаты плохо мотивированы и не хотят участвовать в боевых действиях.
- Недавно стало известно, что ВСУ ликвидировали топ-офицера России Дениса Гутарева. Он отправился на концерт Кобзона еще в октябре 2022 года, когда попал под авиаудар.
- Вооруженные Силы Украины под Бахмутом ликвидировали зека, который был приговорен в России к 20 годам тюрьмы. Ему осталось отсидеть всего два года, однако он пошел на войну в Украину в составе ЧВК "Вагнер". Здесь он и погиб.