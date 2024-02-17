Одни из крупнейших за время полномасштабного вторжения, – ЦНС о потерях россиян под Авдеевкой

На Авдеевском направлении сейчас продолжаются ожесточенные бои, в которых оккупанты не оставляют попыток атаковать позиции ВСУ. Впрочем, потери россиян в населенном пункте одни из крупнейших за время полномасштабного вторжения.

В Центре национального сопротивления отмечают, что российские войска несут рекордные потери в попытках захватить Авдеевку. Говорится, что личный состав врага деморализован.

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Потери врага все увеличиваются

По информации от подполья, деморализация среди личного состава оккупантов ощутимо растет.

На Авдеевском направлении наблюдается снижение морально-психологического состояния и боевой способности среди военнослужащих оккупационных войск из-за активных "мясных штурмов" российского командования.

По представленной информации, среди представителей российско-оккупационных войск потери личного состава являются едва ли не самыми большими с момента начала полномасштабной войны России на территорию Украины.

Потери именно на Авдеевском направлении в течение последней недели составляют около пяти тысяч среди личного состава. Они фиксируются как и на тактическом, так и оперативном уровне,

– говорится в сообщении ЦНС.

Сообщается также, что россияне потеряли сотни единиц техники. Кроме того, фактически потеряли боевую способность 74-я на 114-я отдельные мотострелковые бригады вооруженных сил России.

Командир подразделения Terra, 3-й ОШБр Николай Волохов "Абдула" также подтвердил эту информацию. По его словам, украинские бойцы смогли нанести врагу серьезные потери.

В Авдеевке 3-я ОШБр поставила рекорды по уничтожению личного состава и техники врага в сутки,

– рассказал военнослужащий.

Он также добавил, что Авдеевка - новый уровень российских попыток захватить территорию Украины.

Ситуация на Авдеевском направлении: последние новости