Пограничники разгромили вражескую бронегруппу, которая пошла на штурм возле Курдюмовки
На Краматорском направлении идут ожесточенные бои. Вражеские солдаты пытаются прорываться вперед, штурмуя украинские позиции. Одна из таких попыток атаковать завершилась для противника полным разгромом.
С 24 февраля 2022 года Россия потеряла почти 10 тысяч танков и 20 тысяч бронемашин. Пограничники из подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" увеличили эти цифры во время отражения штурма захватчиков, передает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
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Оккупанты провалили штурм в районе Курдюмовки
Россияне бросились в атаку в районе села Курдюмовка в Донецкой области. Впрочем, украинские защитники остановили врага, уничтожив 3 танка, в частности 2 единицы Т-72 один из которых подорвался на заранее установленном дистанционном минировании. Еще 4 единицы боевых машин пехоты уничтожено благодаря успешной работе операторов тяжелых бомберов Vampire и FPV-дронов.
Отражение штурма возле Курдюмовки: смотрите видео
Где расположена Курдюмовка: смотрите на карте
Напомним что, по словам главкома Сырского, Россия только за 2024 год потеряла 421 тысячу солдат.