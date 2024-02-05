Потеряли больше, чем за 10 лет в Афганистане: почему россияне вцепились в Авдеевку

Россияне почти четыре месяца ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевку, пытаясь окружить город с юга и севера. На штурм небольшого города, расположенного в 13 километрах от Донецка, Кремль бросил более 40 тысяч военных.

Однако успех на Авдеевском направлении, несмотря на огромные потери, имеет важное значение для российской пропаганды. Об этом 24 Каналу сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что захват города имеет прежде всего политическую подоплеку.

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Для пафосной картинки

Оккупанты рассказывали, что якобы из Авдеевки украинские военные обстреляли базар в Донецке. Поэтому российские захватчики придумали еще одну цель захвата города, мол, чтобы не дать возможности ВСУ обстреливать соседние города – "дамбить Бамбас".

Россияне 21 января совершили очередной террористический акт – нанесли удар по местному рынку в Кировском районе Донецка. Трагедию уже назвали самой масштабной с начала оккупации.

Майор запаса ВСУ напомнил, что сначала россияне хотели захватить Авдеевку до пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря, потом до 1 января, а сейчас до начала марта, ведь 15 – 17 марта в России будут проходить перевыборы Путина.

Захват Авдеевки – это будет тактический успех россиян, но не стратегический. Ведь существенно на всей линии фронта от Купянска до Угледара ситуация не изменится,

– сказал Гетьман.

По его словам, для достижения незначительного тактического успеха Кремль бросил больше живой силы, чем Советский Союз потерял во время войны в Афганистане.

За 10 лет войны СССР потерял 14,5 тысячи человек, а под Авдеевкой с 10 октября 2023 года по сегодня россияне потеряли уже больше людей, чем за все 10 лет войны в Афганистане. Поэтому назвать это военным решением крайне трудно, ведь в этом городе нет чего-то сверхважного, чтобы захватывать его такой ценой.

"Никакие возможности там не открываются. Это будет как с Бахмутом. Они там и станут, но будут очень пафосно рассказывать по своим пропагандистским каналам. Это и есть основная причина, почему оккупанты это делают", – добавил ветеран российско-украинской войны.

Что известно о потерях врага под Авдеевкой

Аналитик группы Oryx Naalsio 22 января сообщил, что подтвержденные потери российских войск под Авдеевкой в более чем в 10 раз превышают потери Сил обороны Украины. Аналитик назвал соотношение потерь "сумасшедшим".

В то же время разведка Британии сообщила, что с тех пор, как Россия начала возобновление наступательных операций в октябре, она потеряла 365 основных боевых танков и около 700 бронемашин.

По словам военных, оккупанты уже адаптировались под Авдеевкой и часто перемещаются небольшими группами на свои передовые позиции. Так они пытаются собрать достаточно солдат, чтобы штурмовать украинские траншеи.

По оценкам американской разведки, всего за два месяца операций по захвату Авдеевки было убито и ранено более 13 000 российских солдат. Это около 3 000 жертв на каждую квадратную милю территориальных завоеваний.