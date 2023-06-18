Еще 650 оккупантов и почти 70 единиц военной техники: потери врага по состоянию на 18 июня

18 июня 2023, 08:34
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины мощно дают отпор российским оккупантам и наносят им большие потери. Только за минувшие сутки статистику потерь страны-агрессора пополнили еще 650 оккупантов.

С начала полномасштабной войны российская армия уже потеряла 219 820 человек. К тому же наши воины уничтожили около 29 тысяч единиц разной вражеской техники.

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Потери оккупантов в войне против Украины

  • Личного состава – 219 820 (+650),
  • танков – 3984 (+7),
  • боевых бронированных машин – 7729 (+23),
  • артиллерийских систем – 3847 (+13),
  • РСЗО – 610 (+1),
  • средств ПВО – 364 (+0),
  • самолетов – 314 (+0),
  • вертолетов – 304 (+2),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3371 (+7),
  • крылатых ракет – 1211 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6571 (+14),
  • специальной техники – 522 (+2).

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Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

Украинские защитники уничтожили еще два "Аллигатора" и 12 дронов

Утром 18 июня в Воздушных силах ВСУ сообщили, что за минувшие сутки и начало текущих наши воины уничтожили два российских ударных вертолета Ка-52. Кроме того, сбили 4 иранских дрона-камикадзе "Shahed-136/131", один "Ланцет". Также уничтожили 7 вражеских разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" и "Supercam".

Автор: Юлія Лобурак