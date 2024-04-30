ССО поразили две российские ПВО "Бук" на Сумском направлении: горячее видео

Российским оккупантам, которые продолжают свои никчемные попытки в захвате наших земель, сильно достается от бойцов ССО ВСУ. Так, наши воины на Сумском направлении смогли ударить по двум российским зенитно-ракетным комплексам.

Очевидно, российским захватчикам в очередной раз “не повезло”. Так, ССО поразили два российских ЗРК “Бук”, которые находились на пусковой позиции. Несколько дней назад операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий обнаружили и также уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" противника, который готовился запустить ракеты.

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Нанесли огневое поражение дронами

Командование Сил специальных операций ВСУ сообщило, что операторы одного из подразделений ССО во время разведывательных действий на Сумском направлении обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук", который находился на пусковой позиции.

Сообщается, что по нему ударили с беспилотника. Уже вскоре прибыл еще один ЗРК, который также был успешно поражен нашими бойцами.

По вражеской цели было нанесено огневое поражение ударными дронами. На эвакуацию выведенного из строя ЗРК прибыл еще один "Бук", по которому наши операторы нанесли повторный удар,

– говорится в сообщении.

Таким образом, как добавили в Силах специальных операций, в целом поражено два зенитно-ракетных комплекса россиян.

Операторы ССО поразили российские "Буки": смотрите видео. (Внимание! Нецензурная лексика)

Заметим, что по состоянию на сегодня, 30 апреля, потери врага достигли более 468 тысяч солдат. Только за минувшие сутки враг потерял 1250 бойцов.

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