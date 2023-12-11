На Востоке потери России в 8 раз выше потерь Сил обороны, – Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о потерях россиян на Востоке нашего государства. По словам генерала, они в 8 раз больше потерь Сил обороны.

Он отметил, что в настоящее время оккупанты активно штурмуют позиции наших защитников именно большим количеством людей. В то же время, украинские военные делают акцент на противодействии врагу совсем иначе.

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Сырский сравнил потери России и Украины на Востоке

Генерал подчеркнул, что на восточном фронте нашего государства потери россиян погибшими примерно в восемь раз выше потерь украинских Сил обороны. Однако, несмотря на это, российские захватчики продолжают делать ставку именно на вбрасывание большего человеческого ресурса.

В то же время Сырский подчеркнул, что, в отличие от противника, Силы обороны пытаются добиваться успеха "путем удачных тактических действий, точного огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения".

Только в ноябре Силы обороны уничтожили около 11 тысяч личного состава врага и более 1 100 единиц военной техники: около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов разных калибров,

– рассказал Сырский.

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