На Востоке потери России в 8 раз выше потерь Сил обороны, – Сырский
Источник:Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о потерях россиян на Востоке нашего государства. По словам генерала, они в 8 раз больше потерь Сил обороны.
Он отметил, что в настоящее время оккупанты активно штурмуют позиции наших защитников именно большим количеством людей. В то же время, украинские военные делают акцент на противодействии врагу совсем иначе.
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Сырский сравнил потери России и Украины на Востоке
Генерал подчеркнул, что на восточном фронте нашего государства потери россиян погибшими примерно в восемь раз выше потерь украинских Сил обороны. Однако, несмотря на это, российские захватчики продолжают делать ставку именно на вбрасывание большего человеческого ресурса.
В то же время Сырский подчеркнул, что, в отличие от противника, Силы обороны пытаются добиваться успеха "путем удачных тактических действий, точного огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения".
Только в ноябре Силы обороны уничтожили около 11 тысяч личного состава врага и более 1 100 единиц военной техники: около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов разных калибров,
– рассказал Сырский.
Россияне несут безумные потери на фронте
- В Генштабе ВСУ 11 декабря рассказали, что за предыдущие сутки украинские военные ликвидировали 1 030 россиян. Таким образом, общее количество российских потерь достигло 339 850 человек.
- Кроме того, наши защитники уничтожили 31 боевую бронированную машину врага, а также 19 танков. К тому же, враг потерял 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
- В Силах специальных операций показали, как нанесли удар по российским военным во временно оккупированных Алешках в Херсонской области. Там с помощью дронов удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт оккупантов.
- Кроме того, под Авдеевкой наши военные подвели российский БТР-90. Это редкий бронетранспортер, который россияне так и не запустили в массовое производство, поэтому пока неизвестно, сколько именно машин имеют в своем арсенале российская армия.