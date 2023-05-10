На Таврическом направлении наши защитники мощно уничтожили почти роту оккупантов

На Таврическом направлении российские захватчики сосредоточивают основные силы наступления на Авдеевском и Марьинском направлениях. Впрочем, украинские защитники дают отпор оккупантам.

За прошедшие сутки российские террористы 18 раз атаковали позиции ВСУ. Однако наши Силы обороны в ответ уничтожили почти целую роту оккупантов.

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Какая ситуация на Таврическом направлении

Враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, примыкающие к линии столкновения. Оккупанты применяют БПЛА, танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Всего на Таврическом направлении в течение суток зафиксировано 434 обстрела.

Уничтожена почти рота оккупантов

Силы обороны Таврического направления в течение суток выполнили 707 огневых задач. Потери врага составляют почти целую роту. Также уничтожены и повреждены 8 единиц вражеской военной техники.

Актуальные потери россиян на фронте

До сих пор остается высокой угроза применения врагом ракетного вооружения и БПЛА по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

По состоянию на 10 мая российское войско сократилось на 196 310 бойцов. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 690 оккупантов. Потери в технике: