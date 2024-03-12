Хороший улов: в ВСУ рассказали об уничтоженном средстве ПВО россиян на Запорожском направлении

Вооруженные Силы Украины мастерски уничтожают российскую технику на фронте. В частности, на Запорожском направлении 11 марта украинские военные ликвидировали еще один зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2".

Об этом 24 Каналу сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. К слову, накануне Силы обороны также уничтожили ЗРК такого типа.

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Что удалось уничтожить

Враг продолжает нести значительные потери на поле боя. За минувшие сутки в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" убиты и ранены 420 российских солдат.

Бойцы ВСУ уничтожили или повредили 38 единиц техники: 6 боевых бронемашин, 6 артиллерийских систем, 24 автомобиля и средство противовоздушной обороны – ЗРК "Бук-М2".

Это хороший улов,

– отметил Лиховий.

Также было уничтожено старый советский ЗРК "Стрела-10" и еще одно колесное средство передвижения типа багги, которые россияне используют уже или вместо бронетехники, или для преодоления минных заграждений.

Кроме этого, украинские военные ликвидировали 328 БпЛА различных типов, 5 складов боеприпасов, склад топливно-мостильных материалов и поразили 2 вражеских блиндажа.

Где враг проводит пешие штурмы

На Запорожском отрезке украинские военные за минувшие сутки отбили семь штурмовых действий россиян. На Работинском выступе враг уже наступает по инерции. Ведь там наступательный потенциал оккупационной армии истощился, но очевидно, что перед противником стоит задача срезать Работинский выступ. Однако действия врага не имеют там успеха.

Кроме Работинского, еще есть Времовский выступ – еще одна территория, которую деоккупировали Вооруженные Силы Украины во время летней наступательной кампании прошлого года,

– сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Вероятно, перед россиянами стоит политическая задача – попытаться оккупировать снова эту территорию на границе Запорожской и Донецкой областей. Там враг проводит пешие штурмы после длительного затишья, но все тщетно.

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