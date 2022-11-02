Телами усеяна лесополоса: украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на нашей земле. В этот раз они ликвидировали подразделение российских оккупантов.

Таким образом, потери захватчиков пополнились. Кстати, по состоянию на 2 ноября ВСУ уже уничтожили 73 270 оккупантов.

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Десантники ликвидировали подразделение российских захватчиков

Как стало известно, украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов в одном из районов выполнения задач. Это можно увидеть на соответствующих фото, опубликованных Командованием Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Их (россиян) телами усеяна лесополоса. И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле! Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины продолжают уничтожать противника и увольнять Родину!

– говорится в сообщении.

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Десантники уничтожили подразделение оккупантов / фото Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ



Лесополоса покрыта мертвыми оккупантами / фото Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ



Украинские защитники ликвидировали врага / фото Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Оккупанты терпят огромные потери в Украине

Как стало известно, в Невском впервые в войне ВСУ уничтожили сразу целую батарею из 5 САУ 152 мм "Мста-С".

В ходе обстрела критической инфраструктуры 31 октября украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 на юге страны. Еще два таких вертолета взорвались в Псковской области.

Кстати, ВСУ удалось уничтожить целую казарму захватчиков в Сватовском районе. Она была расположена в поселке Коржово, которое раньше называлось Петровкой.

Также ВСУ полностью разбили 11 армейский корпус, задачей которого было защищать Калининград. Но когда у Кремля все начало особенно "следовать плану", военных забрали на войну в Украину.

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