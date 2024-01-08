Принимают за синицу: чем ВСУ могут уничтожать вражеские ЗРК
Украинские военные активно сокращают количество зенитно-ракетных комплексов врага. В частности, 6 января на Белгородщине уничтожили два "Панциря".
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что украинские беспилотники успешно уничтожают вражеские ЗРК. Все благодаря тому, что БПЛА невидимы для этих комплексов.
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Так, сейчас дроны в основном производят из радиопрозрачных материалов – пластика и даже картона.
У картонных беспилотников эффективная площадь рассеяния (ЭПР), как у синицы. ЗРК, особенно если стоит в автоматическом режиме, не видит его, не воспринимает как цель,
– объяснил Свитан.
Если иметь определенную дальность управления дронами, ими можно уничтожить все зенитно-ракетные комплексы россиян. К слову, дроны значительно дешевле ЗРК, которые стоят миллионы долларов.
Дальше дело за ракетами и авиацией
После уничтожения российских зенитно-ракетных комплексов могут атаковать украинские ракеты и самолеты. Есть достаточно старых советских ракет для штурмовиков или истребителей, работающих на определенную дальность.
Понятно, что это не сотни километров, но на глубину в несколько километров наши летчики могут отработать,
– отметил Свитан.
ВСУ уничтожают россиян и их технику: последние новости
- По состоянию на 8 января украинские военные уничтожили 365 170 российских оккупантов. Кроме того, более 6 тысяч танков, 11 тысяч боевых бронированных машин, 8 тысяч артиллерийских систем, 953 реактивные системы залпового огня, 638 средств ПВО и т.д.
- Во время спецоперации на Донецком направлении украинские спецназовцы ликвидировали российский комплекс РЭБ "Тирада-2". Его поразили ракетами.
- В течение недели на Донецком направлении поразили три российских ЗРК "Бук". Вместе с ними враг потерял также две станции обнаружения и целеуказания 9С36.