Бойцы Сил обороны уничтожили более десятка российских воинов и взорвали мост возле Покровска

Силы обороны продолжают уничтожать врага, который пришли с войной на украинскую землю. Так, наши военные уничтожили более десятка захватчиков, которые пытались наступать на Покровск.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 425 ОШБ "СКАЛА". Там также опубликовали соответствующее видео.

Смотрите также Еще 1220 захватчиков и 70 единиц техники и вооружения: потери врага на 9 декабря

ВСУ отбили наступление на Покровск

В понедельник, 9 декабря, в телеграмм-канале 425 ОШБ "СКАЛА" сообщили об отражении наступления вражеских сил на Покровск и уничтожении с полтора десятка оккупантов.

Штурмовики "СКАЛА" разнесли огромную группу россиян, которые наступали на Покровск, а наши саперы еще и уничтожили вражеский логистический маршрут,

– говорится в сообщении.

Теперь, как указали в заметке, враг свободно прогуливаться украинской землей больше не сможет. "А львиная часть участников этого видео вообще стали удобрением для нашего чернозема", – добавили там.

Украинские военные отбили наступление противника на Покровск: смотрите видео

Добавим, что в Deep State 9 декабря писали, что россияне продолжают осуществлять давление на Шевченко и подбираться к Покровску.

Там указали, что противник имел продвижение между населенным пунктом Шевченко и Возрождение (Новый Труд) и увеличил зону контроля на южных окраинах села Шевченко. Аналитики указали, что продолжается накопление пехоты противника в данном районе, соответственно, они пытаются полностью оккупировать это село, которое было тактической задачей в продвижении на Покровск.

Там также указали, что идет давление и на Новотроицкое, к которому российские войска подошли вплотную с восточной стороны. "Каким будет дальнейшее движение, сказать трудно. Основная задача противника - Покровск и тактические решения его взятия проявляются снова через логистику. Скорее всего, противник, как и на других участках фронта, будет пытаться взять, как минимум, под огневой контроль логистические пути в Покровск и таким образом пробовать завладеть городом", – добавили там.