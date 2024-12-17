Радует глаз: в ВСУ показали кладбище российской военной техники на Курщине

Россияне значительно проводят интенсивные наступательные действия в Курской области. Каждое продвижение врагу обходится очень дорого.

По состоянию на декабрь ВСУ потеряли часть позиций в Курской области, которые ранее были под контролем Украины. Россия спешит вытеснить Силы обороны до инаугурации Дональда Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на ссылкой 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Смотрите также Корейцы на Курщине стали идеальной мишенью, но они могут пойти в наступление на другом направлении

"Курская дуга номер 2"

В спешке Москва еще больше не щадит своих людей, бросая их в "мясные штурмы".

Украинские военные показали кладбище уничтоженной российской военной техники на Курской области. Только огневыми средствами морпехов 36-й было ликвидировано:

30 единиц бронетехники;

2 танка;

28 единиц колесной техники;

2 единицы спецтехники.

Пораженное вооружение противника на Курщине: смотрите видео

К слову, британская разведка подсчитала, что Россия потеряла более 3600 танков и почти 8000 единиц бронетехники с февраля 2022 года.