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24 Канал Новости Украины Еще "минус" 1200 оккупантов, 17 танков и 81средство артиллерии: потери россиян на 14 февраля
14 февраля, 07:12
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Еще "минус" 1200 оккупантов, 17 танков и 81средство артиллерии: потери россиян на 14 февраля

Анастасия Колесникова

Потери России в войне против Украины превысили более 850 тысяч солдат погибшими и ранеными. Наши защитники продолжают успешно ликвидировать захватчиков вместе с техникой.

Недавно украинские воины уничтожили редкий корабельный бомбомет "Смерч-2", установленный на грузовик "Урал". Это произошло на Лиманском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Сколько оккупантов и техники ликвидировано

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 855480 (+1200),
  • танков – 10057 (+17),
  • боевых бронированных машин – 20910 (+16),
  • артиллерийских систем – 23115 (+81),
  • РСЗО – 1282 (+4),
  • средства ПВО – 1066 (+3),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25224 (+152),
  • крылатые ракеты – 3063 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37252 (+156),
  • специальная техника – 3745 (+1)

Потери России 14 февраля / Фото Генштаб