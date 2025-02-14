Еще "минус" 1200 оккупантов, 17 танков и 81средство артиллерии: потери россиян на 14 февраля

Потери России в войне против Украины превысили более 850 тысяч солдат погибшими и ранеными. Наши защитники продолжают успешно ликвидировать захватчиков вместе с техникой.

Недавно украинские воины уничтожили редкий корабельный бомбомет "Смерч-2", установленный на грузовик "Урал". Это произошло на Лиманском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб. Смотрите также Россияне сталкиваются с дефицитом артиллерии из-за украинских ударов, – Трегубов Сколько оккупантов и техники ликвидировано С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают: личного состава – около 855480 (+1200),

танков – 10057 (+17),

боевых бронированных машин – 20910 (+16),

артиллерийских систем – 23115 (+81),

РСЗО – 1282 (+4),

средства ПВО – 1066 (+3),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25224 (+152),

крылатые ракеты – 3063 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 37252 (+156),

специальная техника – 3745 (+1) Потери России 14 февраля / Фото Генштаб