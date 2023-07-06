Минус 3 вражеские роты и 6 складов: ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении

Силы обороны продолжают продвигаться и освобождать наши территории от российских захватчиков. Подробностями об успехах украинских защитников поделились Анна Маляр и Александр Тарнавский.

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ на этом направлении уничтожили 6 вражеских складов за прошедшие сутки. Она отметила, что Силы обороны все видят.

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Силы обороны уничтожают окупантов

Маляр назвала уничтожение вражеских складов ответом на лобовые штурмы россиян.

Мы наносим эффективные, болезненные точечные удары, обескровливаем оккупанта, для которого нехватка боеприпасов и горючего рано или поздно станет роковой,

– написала она.

Заместительница Алексея Резникова отметила, что логистические цели являются ключевыми в современной войне. Наши защитники каждый день находят и уничтожают склады и логистические узлы русских захватчиков.

А командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны выполнили 1293 огневые задачи на этом направлении за последние сутки. По его словам, россияне потеряли более 3 рот. Речь идет о потерях ранеными и убитыми.

Двигаемся, выбиваем врага, возвращаем нашу землю,

– написал бригадный генерал.

Наши воины уничтожили 47 единиц вражеской техники, в том числе:

3 боевые бронированные машины;

6 танков;

пушку 2С5 "Гиацинт-С";

4 пушки Д-30;

БПЛА Supercam;

4 БПЛА Zala;

гаубицу "Мста-С",

комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М";

ЗРК "Бук";

РЛС "Зоопарк";

2 станции РЭБ.

Также российские оккупанты потеряли автомобильную технику.

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