Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ на цьому напрямку знищили 6 ворожих складів протягом минулої доби. Вона зазначила, що Сили оборони все бачать.

До теми Дратують ці розмови, – Гетьман жорстко відповів на критику темпів контрнаступу

Сили оборони нищать окупантів

Маляр назвала знищення ворожих складів відповіддю на лобові штурми росіян.

Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною,

– написала вона.

Заступниця Олексія Резнікова зазначила, що логістичні цілі є ключовими у сучасній війні. Наші захисники щодня знаходять і знищують склади та логістичні вузли російських загарбників.

А командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони виконали 1293 вогневих завдання на цьому напрямку за останню добу. За його словами, росіяни втратили понад 3 роти. Мовиться про втрати пораненими та вбитими.

Рухаємось, вибиваємо ворога, повертаємо нашу землю,

– написав бригадний генерал.

Наші воїни знищили 47 одиниць ворожої техніки, зокрема:

3 бойові броньовані машини;

6 танків;

гармату 2С5 "Гіацинт-С";

4 гармати Д-30;

БПЛА Supercam;

4 БПЛА Zala;

гаубицю "Мста-С",

комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М";

ЗРК "Бук";

РЛС "Зоопарк";

2 станції РЕБ.

Також російські окупанти втратили автомобільну техніку.

Які ще успіхи ЗСУ мають на фронті