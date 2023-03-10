Погибла на "Азовстали": в Кировоградской области попрощались с медиком Юлией Зубченко
В Светловодске 10 марта простились с медиком полка "Азов" Юлией Зубченко с позывным "Сирена". Она погибла в мае на "Азовстале".
Провести защитницу в последний путь пришли родные, близкие и неравнодушные горожане. В частности, приехали ее собратья, которых освободили из российского плена.
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Война застала защитницу в Мариуполе
Юлия Зубченко родилась в Светловодске 12 января 1995 года. После 9 классов Светловодской общеобразовательной школы №4, она училась в Кременчугском медицинском колледже, где получила специальность фельдшера.
В 2019 году защитница получила специальность провизора в Национальном фармацевтическом университете в Харькове.
Девушка всегда была очень жизнерадостной, заботливой и общительной. Любила музыку и хорошо пела,
– рассказали в Светловодской городской территориальной общине.
В декабре 2020 Юлия подписала контракт с Национальной гвардией Украины и присоединилась к ОЗСП "Азов". Большая война застала ее в Мариуполе.
"Сирена" помогала там раненым бойцам. 8 мая 2022 года она погибла на "Азовстали" в результате попадания авиационной бомбы в бункер, где располагался госпиталь.
Через 2 дня патронатная служба полка сообщила родным о ее гибели. Без матери остался 7-летний сын, которого теперь воспитывают ее родители.
"Мы всегда будем ее помнить и уважать. Мы будем за нее мстить врагу, пришедшему на святую украинскую землю. Слава Герою! Слава Украине!" – подытожили в общине.
Смотрите фото с прощания с защитницей / Фото Светловодской городской территориальной общины
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