"Трудно принять и поверить": на фронте погиб сотрудник Софии Киевской
Источник:Национальный заповедник "София Киевская"
В боях за Украину погиб сотрудник Софии Киевской Денис Борисов. У воина осталась молодая жена.
После начала полномасштабного вторжения Борисов отправился защищать родную землю в рядах Вооруженных Сил Украины. О его гибели сообщили коллеги.
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Боец погиб от вражеского снаряда
Денис Борисов был выпускником кафедры археологии Киево-Могилянской академии.
Молодой ученый, научный сотрудник Национального заповедника "София Киевская", солдат ВСУ. 9 июня погиб от вражеского снаряда,
– сообщили в вузе.
Коллектив Национального заповедника "София Киевская" также отреагировал на болезненные новости с фронта.
"Наш коллега, научный сотрудник заповедника Денис Борисов, защищавший Украину в рядах ВСУ, погиб в результате артиллерийского обстрела. Жгучая боль и горькая грусть. Трудно принять и поверить", – говорится в сообщении.
Коллеги вспоминают героя как искреннего, доброжелательного и ответственного человека.
"Множество открытий и достижений ждало бы его, если бы не жестокая война… Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким. Герои не умирают, Денис, они остаются в наших сердцах! Вечная память и слава!" – подытожили в Софии Киевской.
Коллега Ирина Марголина заметила, что Борисов был искренним, добрым и радушным. До полномасштабной войны он:
- занимался изучением истории жизни и быта обитателей Дома митрополитов Софийского монастыря,
- нашел интереснейшие свидетельства,
- участвовал в научных форумах, в обустройстве Митрополичьего дома,
- проводил экскурсии,
- читал лекции,
- устраивал выставки.
Накануне вызова Дениса в военкомат его назначили руководителем музея "Кирилловская церковь".
"Молодой, упорный, активно с воодушевлением взялся за работу в новой для него ячейке Софийского заповедника. Однако Родина призвала встать на ее защиту и он ушел. Ужасно, что гибнут наши мужчины, а когда гибнут такие молодые, которые должны бы для Украины сделать много хорошего, научного, настоящего – это горько, это недопустимо, это трагично. У него была симпатичная жена, а потомков, к сожалению, не оставил... Помним!" – написала Марголина.
В боях за Украину погиб сотрудник Софии Киевской Денис Борисов / Фото Софии Киевской, кафедры археологии НаУКМА
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Последние потери Украины в войне
- Недавно на войне с русскими оккупантами погиб украинский воин Сергей Зелинский. Он принял последний бой 4 июня под Бахмутом на Донетчине.
- Также в боях за Украину полег Андрей Бать, отдавший свою жизнь в тяжелом сражении недалеко от Гуляйполя на Запорожье.
- Кроме этого, погиб военный 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Виктор Петров. В мирной жизни он являлся львовским журналистом и активистом.