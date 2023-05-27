Навсегда 19: под Бахмутом погиб боец батальона "Волки Да Винчи"

Пока Россия использует бывших заключенных как пушечное мясо, Украина теряет в войне лучших сыновей и дочерей. Так, под Бахмутом погиб боец легендарного батальона "Волки Да Винчи".

В Донецкой области погиб 19-летний защитник Егор Муха с позывным "Грин". Боец отдал свою жизнь 20 мая, выполняя боевое задание под Бахмутом вблизи населенного пункта Хромово.

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Герою навсегда 19 лет

Печальное известие сообщили на странице батальона. Собратья сообщили, что Егор до последнего дыхания проявлял мужество и стойкость.

Жизнерадостный и искренний — он был верен Украине до последнего вздоха. Грин навсегда в строю!

– сообщили "Волки Да Винчи".



Герой Егор Муха / Фото батальона "Волки Да Винчи"

Егор Муха родом из Ровно. Представитель Патрульной полиции Ровно Оксана Юрченко напоминает Героя как благородного, светлого и чистого человека. У Егора осталась мать.

Мы потеряли невероятного Человека, тонкой души, мужества и силы, то, что называют – цвет нации. Они убивают наших детей, наше будущее и я киплю от ярости, бессилия, ненависти и проклятий,

– написала Оксана.

Она сообщила, что церемония прощания состоится в воскресенье 28 мая в Ровно на Майдане Незалежности, чин похорон – на Аллее Героев кладбища "Новое".

Украина теряет лучших