Отдал жизнь за Украину возле Макеевки: в Белой Церкви простились с сержантом Артемом Скляровым

Война унесла жизнь еще одного мужественного украинца. В бою в Луганской области погиб пограничник Артем Скляров.

В Министерстве внутренних дел сообщили о прощании с бойцом 21 октября. Он принял последнее сражение 13 октября.

К теме "Не успел услышать вальс Мендельсона": погиб воин Руслан Ружицкий, 5 лет защищавший Украину

В Белой Церкви простились с павшим в бою пограничником

В Белой Церкви провели в последний путь павшего в бою пограничника – сержанта Артема Склярова. Проститься с Героем пришли родные, близкие, знакомые и собратья.

Артём родился 28 марта 1994 года. Парень был мастером спорта по спортивной гимнастике. В декабре 2017 года он присоединился к рядам Государственной пограничной службы,

– рассказали в МВД.

Смотрите фото с прощания / Фото МВД

За день до полномасштабного вторжения России на территорию Украины бойца перевели из отдела пограничной службы "Рени" Измаильского отряда в пограничную комендатуру быстрого реагирования.

"Герой погиб 13 октября 2023 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Макеевка Сватовского района Луганской области. Вечная слава и память", – подчеркнули в МВД.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Стоит прочесть На фронте погиб полицейский, которого обвинили в смерти 22-летнего львовянина

Последние потери Украины в войне