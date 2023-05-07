В боях за Бахмут погиб руководитель детского театра "Сказка" Дмитрий Кравец

На фронте, защищая Украину, погиб режиссер, руководитель детского театра "Сказка" Дмитрий Кравец. Убеждения и мотивация, выращенные в себе защитником, заставили его взять в руки оружие.

Об этом рассказал бывший коллега воина Александр Гава. Они вместе работали в Харьковском культурном центре "Юность".

По словам мужчины, те времена для защитника были тяжелыми – творческое становление, поиск своего я, рождение близнецов, которые отнимали все свободное время. Гава с пониманием относился к этим событиям и не заставлял Кравца ходить на работу каждый день.

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Гава рассказал, что во время работы в центре "Юность" Кравец имел задачу, которую выполнял дома. В частности он разрабатывал макеты для создания оригинальных дипломов фестиваля юмора "Шельменко поздравляет", систематизировал все десять фестивалей и создал баннеры на каждый. Также боец углубленно изучал теорию украинского национализма.

Мы много общались и прокладывали путь построения "Великой, сильной Украины на основе социальной и национальной справедливости". В то время я был председателем харьковской городской организации ВО "Свобода". Дмитрий тоже влился в Свободовскую семью,

– заметил коллега защитника.

Во время последнего телефонного разговора Кравец стыдливо оценил свои военные достижения, сказав: "Я – не военный человек, а только пытаюсь помогать собратьям по оружию и мотивировать их на борьбу".

"Я понимал его, ведь убеждение и мотивация, которые вырастил Дмитрий, заставили его взять оружие. Светлой памяти тебе, защитник своей Нации. Герои не умирают! Потому что только Идея и Чин являются движущей силой украинцев, которая переливается в кровно-духовную связь поколений, мертвых, живых и нерожденных. Твой Чин будет жить вечно", — подытожил Гава.

Представитель Харьковской областной организации ВО "Свобода" Юрий Нехода сообщил, что военный погиб в упорных боях за Бахмут. У него осталось двое несовершеннолетних детей.

"Позиция и убеждение Дмитрия всегда были нацелены на добро и радость, счастье и взаимопонимание. Мотивированный идеями Нации, социальной и национальной справедливости, веры и любви к детям, семье и Украине, стал на защиту этих ценностей с оружием в руках", – написал Нехода.

Редакциявыражает искренние соболезнования семье и близким павшего героя.



На фронте погиб Дмитрий Кравец / Фото Александра Гавы

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