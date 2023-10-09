Навсегда 29: в Одесской области простились с воином, погибшим в боях на Херсонщине
Источник:Болградский городской совет
В Одесской области простились с еще одним Героем. Младший сержант Иван Сайтарлы погиб 21 июня, защищая территориальную целостность Украины.
29-летний защитник погиб во время выполнения боевого задания на Херсонском направлении. Он был уроженцем села Владычень Болградской общины.
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В Одесской области простились с погибшим бойцом
Живым коридором с государственными флагами и слезами жители Болградской общины 8 октября провели в последний путь своего земляка Ивана Сайтарлы, отдавшего жизнь за Украину, ее независимость и территориальную целостность.
Он встал в защиту Украины в 21-летнем возрасте. Военный участвовал в боевых действиях на Востоке нашего государства в 2015 году. Когда началось полномасштабное вторжение, он снова взял в руки оружие, чтобы защищать Украину. С июня 2023 года Ивана считали без вести пропавшим. В то время его девушка объявила сбор средств на дрон, который удалось закрыть очень быстро.
"Иван хорошо учился в школе, занимался спортом, в составе волейбольной команды неоднократно участвовал в соревнованиях разного уровня. Жители общины всегда будут помнить этого улыбающегося парня, настоящего патриота своей страны", – рассказали в горсовете.
Воздать честь мужественному защитнику Украины пришли руководители района, близкие, друзья, знакомые, боевые собратья и благодарные земляки.
Горькая печаль войны черным крылом вновь коснулась Болградской общины. Война оборвала жизнь нашего земляка, патриота, Защитника Украины Ивана Сайтарлы. Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека. Но пусть доброе, светлое воспоминание о покойном защитнике станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых собратьев – всех, кто знал Ивана, любил и чтил,
– отметил Болградский городской голова Сергей Димитриев.
Также со словами скорби и искренней благодарности за воспитание сына-патриота к собравшимся обратились:
- заместитель председателя Болградского районного совета Владимир Романовский,
- староста села Владычень Мария Игнатова,
- директор Владыченского лицея Антонина Хрисова,
- начальник группы МНС Болградского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Виталий Невечеря,
- глава районной общественной организации ветеранов АТО Иван Бодлев и собратья погибшего.
Похоронили воина на деревенском кладбище. Последнее уважение собрату отдали военным салютом.
"Низкий поклон Воину, перед которым мы все в неоплатном долге, слава Герою! Вечная и светлая память", – подытожили в горсовете.
Смотрите фото прощания с защитником / Фото Болградского городского совета
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Последние потери Украины в войне
- На фронте недавно погиб 19-летний спортсмен Илья Романовский. Он увлекался киокушинкай каратэ и был призером чемпионата Украины. Воин принял последнее сражение вблизи села Малая Токмачка на Запорожском направлении.
- Также на войне погиб доброволец из Латвии. Российские оккупанты убили воина возле города Лиман на Донетчине.
- Свою жизнь за независимость Украины отдал и гражданин Эстонии Танель Криггуль с позывным "Стингер". Он воевал в составе Интернационального легиона.
- Кроме этого, в Херсоне похоронили 35-летнего младшего лейтенанта Александра Юрова с позывным "Музыкант". Он ушел на фронт добровольцем. У бойца осталась дочь.