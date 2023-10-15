Преданный сын своей страны: на фронте погиб выпускник Харьковского университета Сковороды

На фронте погиб выпускник Харьковского университета Сковороды Владимир Геращенко. Он принял последнее сражение, выполняя боевое задание неподалеку от села Подолы Купянского района.

В ХНПУ имени Григория Сковороды рассказали, что сковородиновская семья потеряла еще одного верного сына, отдавшего свою жизнь за независимость Украины.

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На фронте погиб выпускник Харьковского университета Сковороды

Выпускник ХНПУ Владимир Геращенко погиб во время боевой задачи возле населенного пункта Подолы Харьковской области. Защитник с 1999 по 2003 год учился на Историческом факультете, специальность "География".

Володю помнят как хорошего студента и очень порядочного человека. Ответственный, смелый, общительный, отзывчивый, настоящий друг, никогда не отказывавший в помощи патриот и преданный сын своей страны, настоящий воин-защитник. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах,

– говорится в сообщении.

В университете выразили глубокие соболезнования семье, близким и друзьям погибшего.

"Склоним головы в скорби за Владимиром. Герои Украины не умирают, а навечно остаются славой и небесными защитниками нашей Родины. Вспомним в своих мыслях, помыслах и молитвах всех наших воинов, кто в эти трудные времена положил свои жизни за нас, за Украину. Вечная слава и память защитникам нашей Родины!" – подытожили в ХНПУ.

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