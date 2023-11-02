Навсегда 22: в боях возле Работиного погиб защитник из Волыни

В Ковеле 2 ноября простились с еще одним павшим бойцом. Марку Данилюку было всего 22 года.

Герой погиб у села Работино. Об этом рассказал городской голова Ковеля Игорь Чайка.

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В Ковеле простились с Марком Данилюком

Чайка отметил, что трагедии, вызванные войной, продолжают собирать горожан на центральной площади Ковеля.

Трагедии, вызванные Россией, если говорить конкретно. Один из тех, кто встал на защиту своего государства и погиб в бою за его будущее – ковельчанин Марк Данилюк, с которым мы сегодня простились. Парень, которому в то время был 21 год, стал на защиту страны в июне прошлого года,

– написал городской голова.

Марк, которому теперь навсегда 22, погиб 16 октября у села Работино Запорожской области. Боец – коренной ковельчанин. Учился в школе №1, затем – в училище №7 на токаря и автослесаря.

После учебы работал экспедитором в частном предприятии "Компания Юкон". В июне прошлого года его мобилизовали в армию. Боец служил водителем-механиком.

"Для родных – мамы, папы, троих братьев и сестры, Марк всегда был поддержкой и утешением. Ежедневно сын звонил маме с фронта. Но никогда не рассказывал ей об опасности, потому что очень берег и очень за нее волновался. Это – любовь сына и забота сына. А еще – Марк часто дарил маме цветы. А сегодня все мы принесли цветы для него", – отметил мэр.

Он добавил, что сегодня за Героем плакала многолюдная площадь.

"Как о чрезвычайно светлом и добром человеке сегодня говорили о Марке его учителя. Спасибо родителям за то, что воспитали достойного сына. Спасибо павшему воину за его верность своей стране и мужество! Должны делать все, чтобы помогать войску и чтить память тех, кто стал в ряды войска небесного. Вечная память Марку! Слава Украине!" – подытожил Чайка.

Смотрите фото с прощания с бойцом / Фото Игоря Чайки

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