Еще 1370 оккупантов и почти 300 единиц техники: потери врага на 1 августа

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1370 российских захватчиков. Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили почти 300 единиц техники врага.

По состоянию на утро 1 августа потери России уже достигли почти 580 тысяч бойцов убитыми и ранеными.

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Потери врага

Личного состава – около 579 490 (+1370),

танков – 8399 (+9),

боевых бронированных машин – 16203 (+42),

артиллерийских систем – 16119 (+33),

РСЗВ – 1132 (+1),

средств ПВО – 907 (+0),

самолетов – 363 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12968 (+115),

крылатых ракет – 2407 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 21816 (+77),

специальной техники – 2713 (+16).

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Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ