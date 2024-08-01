Еще 1370 оккупантов и почти 300 единиц техники: потери врага на 1 августа
1 августа 2024, 07:45Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1370 российских захватчиков. Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили почти 300 единиц техники врага.
По состоянию на утро 1 августа потери России уже достигли почти 580 тысяч бойцов убитыми и ранеными.
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Потери врага
- Личного состава – около 579 490 (+1370),
- танков – 8399 (+9),
- боевых бронированных машин – 16203 (+42),
- артиллерийских систем – 16119 (+33),
- РСЗВ – 1132 (+1),
- средств ПВО – 907 (+0),
- самолетов – 363 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12968 (+115),
- крылатых ракет – 2407 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 21816 (+77),
- специальной техники – 2713 (+16).
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