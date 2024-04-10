Уже более 450 тысяч ликвидированных оккупантов: потери врага на 10 апреля

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 830 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Всего по состоянию на 10 апреля Россия уже потеряла около 450 тысяч своих бойцов. Кроме того, почти 63 тысячи единиц техники и вооружения, пишет 24 Канал.

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Какие потери у агрессора

Личного состава – около 450 080 (+830),

танков – 7132 (+22),

боевых бронированных машин – 13 667 (+47),

артиллерийских систем – 11 404 (+18),

РСЗВ – 1040 (+1),

средств ПВО – 753 (+0),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9070 (+37),

крылатых ракет – 2067 (+2),

кораблей/катеров – 26 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 15 248 (+67),

специальной техники – 1876 (+8).

Потери России на 10 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Интересно! Официальный представитель НАТО заявил, что в Альянсе считают, что Украина за последние месяцы уничтожила более двух третей российских танков с помощью FPV-беспилотников.

К слову, в Минобороны Великобритании зимой заявляли, что оккупантам трудно противодействовать украинским FPV-дронам. В частности, потому что наши защитники используют такие БПЛА вместе с артиллерией для поражения техники агрессора.

Также британская разведка со ссылкой на информацию вражеского военкора, заявила, что ВСУ уничтожили 90% российской военной техники в районе села Крынки Херсонской области.