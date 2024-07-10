Минус еще 1100 оккупантов и 50 БПЛА: потери врага на 10 июля

Украинские воины держат оборону, отражая штурмы оккупантов. Также Силы обороны уничтожают захватчиков, их технику.

Генштаб информирует, что по состоянию на утро 10 июля враг потерял 554 510 бойцов. Только за минувшие сутки – 1 100 представителей личного состава.

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Потери России в технике

танков – 8 180 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 15 715 (+11) ед;

артиллерийских систем – 15 051 (+36) ед;

РСЗО – 1 115 ед;

средств ПВО – 883 (+3) ед;

самолетов – 361 ед;

вертолетов – 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 973 (+51) ед;

крылатых ракет – 2 389 ед;

кораблей и катеров – 28 ед;

подводных лодок – 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 20 269 (+57) ед;

специальной техники – 2 531 (+15) ед.



Сколько бойцов и техники потеряла Россия по состоянию на 10.07.2024 / Инфографика Генштаба

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Недавно офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан отмечал, что Украина ликвидировала нескольких российских командиров, среди которых есть предатели нашего государства.

В частности, речь идет о начальнике отделения боевого управления, заместителя командира радиотехнической батареи, а также – прапорщика и старшего лейтенанта, которые предали Украину после оккупации Крыма.