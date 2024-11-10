Еще 1350 окупантов и 237 единиц техники: потери врага на 10 ноября
10 ноября 2024, 07:44Читати новину українською
Силы обороны ликвидировали еще 1350 российских захватчиков. Также наши защитники и защитницы уничтожили еще 237 единиц техники и вооружения агрессора.
Общие потери России в полномасштабной войне на утро 10 ноября превысили 708 тысяч человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 10 ноября 2024 года
- Личного состава – около 708 890 (+1350),
- танков – 9249 (+11),
- боевых бронированных машин – 18726 (+29),
- артиллерийских систем – 20280 (+31),
- РСЗВ – 1245 (+0),
- средств ПВО – 996 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18619 (+44),
- крылатых ракет – 2634 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 28683 (+122),
- специальной техники – 3604 (+0).
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