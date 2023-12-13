Еще 850 оккупантов в мусорных пакетах: потери врага на 13 декабря

13 декабря 2023, 08:02
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Источник:

Генштаб ВСУ

Полномасштабная война в Украине длится уже 658 суток. Силы обороны ликвидировали более 340 тысяч оккупантов, которые пришли на нашу землю разрушать гражданскую инфраструктуру, терроризировать и убивать мирное население.

За минувшие сутки Россия потеряла еще 850 бойцов. Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили десятки единиц вражеской техники, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Россия потеряла 90% личного состава с начала войны против Украины, – Reuters

Сколько захватчиков и техники уже ликвидировано

  • Личного состава – около 341 500 (+850),
  • танков – 5682 (+18),
  • боевых бронированных машин – 10 594 (+15),
  • артиллерийских систем – 8076 (+3),
  • РСЗО – 919 (+0),
  • средств ПВО – 605 (+0),
  • самолетов – 324 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6173 (+10),
  • крылатых ракет – 1596 (+0),
  • кораблей и катеров – 22 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10662 (+12),
  • специальной техники – 1176 (+6).

Обратите внимание На Востоке потери России в 8 раз выше потерь Сил обороны, – Сырский

Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

Главный военный госпиталь Москвы переполнен

  • Потери россиян настолько велики, что даже главный военный госпиталь Москвы полностью забит "трехсотыми".
  • Мест в палатах всем не хватает. Поэтому раненых захватчиков размещают в коридорах и столовой.
  • Кстати, новых не принимают. Им отказывают и отправляют обратно на фронт, даже не признавая лиц с инвалидностью.
Автор: Юлія Муріна