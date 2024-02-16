Уже 400 тысяч ликвидированных оккупантов: огромные потери России на 16 февраля

Полномасштабная война в Украине идет уже 723 сутки. Силы обороны продолжают мощно ликвидировали врага. Так, только за минувшие сутки минус 1210 российских захватчиков.

По состоянию на утро 16 февраля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 400 тысяч человек. Кроме того, уничтожены десятки тысяч техники, передает 24 Канал.

Смотрите также Наши военные зачистили наблюдательные посты врага на Южном направлении: мощное видео операции

Потери России на утро 16 февраля

Личного состава – около 400 300 (+1210),

танков – 6465 (+23),

боевых бронированных машин – 12129 (+39),

артиллерийских систем – 9641 (+21),

РСЗО – 984 (+0),

средств ПВО – 671 (+0),

самолетов – 332 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7408 (+4),

крылатых ракет – 1895 (+13),

кораблей/катеров – 25 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12716 (+25),

специальной техники – 1528 (+4).

Кстати Двум бригадам России нанесли критическое поражение, – 3-я штурмовая о передислокации к Авдеевке

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Какова ситуация в Авдеевке: потери России – 20 к 1