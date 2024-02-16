Уже 400 тысяч ликвидированных оккупантов: огромные потери России на 16 февраля
16 февраля 2024, 07:48Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Полномасштабная война в Украине идет уже 723 сутки. Силы обороны продолжают мощно ликвидировали врага. Так, только за минувшие сутки минус 1210 российских захватчиков.
По состоянию на утро 16 февраля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 400 тысяч человек. Кроме того, уничтожены десятки тысяч техники, передает 24 Канал.
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Потери России на утро 16 февраля
- Личного состава – около 400 300 (+1210),
- танков – 6465 (+23),
- боевых бронированных машин – 12129 (+39),
- артиллерийских систем – 9641 (+21),
- РСЗО – 984 (+0),
- средств ПВО – 671 (+0),
- самолетов – 332 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7408 (+4),
- крылатых ракет – 1895 (+13),
- кораблей/катеров – 25 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 12716 (+25),
- специальной техники – 1528 (+4).
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Какова ситуация в Авдеевке: потери России – 20 к 1
- Накануне, 15 февраля, спикер Сил обороны Таврического направления рассказал, что агрессор понес потери. Это свидетельствует об эффективности украинской обороны.
- По словам Дмитрия Лиховия, с вечера 14 февраля до утра следующего дня, оккупанты потеряли 208 человек в районе Авдеевки.
- Безвозвратные потери агрессора на этом направлении фронта соответствуют соотношению 20 к 1, по сравнению с другими направлениями.