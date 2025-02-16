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24 Канал Новости Украины Еще 1730 оккупантов и 215 единиц техники и вооружения: потери врага на 16 февраля
16 февраля, 07:35
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Еще 1730 оккупантов и 215 единиц техники и вооружения: потери врага на 16 февраля

Юлия Мурина

Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1730 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили более 200 единиц техники и вооружения агрессора.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 858 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 16 февраля 2025 года

  • Личного состава – около 858 390 (+1730),
  • танков – 10073 (+5),
  • боевых бронированных машин – 21011 (+84),
  • артиллерийских систем – 23185 (+11),
  • РСЗО – 1283 (+0),
  • средств ПВО – 1067 (+0),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25377 (+36),
  • крылатых ракет – 3063 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37456 (+77),
  • специальной техники – 3749 (+2).

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Потери врага на 16 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ