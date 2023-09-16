ВСУ превратили в металлолом еще почти 90 единиц российской техники: потери врага на 16 сентября

16 сентября 2023, 07:54
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

За чуть больше полутора лет полномасштабной войны украинские защитники уже ликвидировали более 270 тысяч оккупантов. Кроме того, уничтожено около 37 тысяч единиц российской техники и вооружения.

Только за минувшие сутки наши воины очистили родную землю от 350 российских террористов. О потерях агрессора информирует 24 Канал.

Интересно "Сверхскорость" не спасла от "Морского малыша": что известно о подбитом корабле "Самум"

Потери России в войне против Украины

По состоянию на утро 16 сентября Силы обороны уже ликвидировали:

  • Личного состава около 271 790 (+350),
  • танков – 4616 (+4),
  • боевых бронированных машин – 8824 (+10),
  • артиллерийских систем – 5988 (+16),
  • РСЗО – 774 (+0),
  • средств ПВО – 521 (+0),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4738 (+24),
  • крылатых ракет – 1455 (+0),
  • кораблей и катера – 20 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8525 (+33),
  • специальной техники – 891 (+2).

Обратите внимание По кораблю каждый месяц: как Силы обороны уничтожают военный флот России

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

72-я мотострелковая бригада России разбита полностью

Заметим, что 14 сентября украинские защитники деоккупировали Андреевку неподалеку от Бахмута. Наши воины разбили 72-ю бригаду агрессора. Так, только за двое суток ликвидировали:

  • начальника бригадной разведки врага;
  • трех комбатов;
  • почти всю пехоту вместе с офицерами и значительным количеством техники.
Автор: Юлія Лобурак