18 февраля, 07:32
Еще 1170 оккупантов и более 330 единиц техники и вооружения: потери врага на 18 февраля
Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1170 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили десятки единиц техники и вооружения агрессора.
Потери России в полномасштабной войне уже превысили 861 тысячу бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 18 февраля 2025 года
- Личного состава – около 861 090 (+1170) человек,
- танков – 10101 (+12),
- боевых бронированных машин – 21075 (+12),
- артиллерийских систем – 23275 (+53),
- РСЗВ – 1285 (+2),
- средств ПВО – 1068 (+1),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25586 (+181),
- крылатых ракет – 3064 (+1),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 37679 (+74),
- специальной техники – 3751 (+1).
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