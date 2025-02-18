Еще 1170 оккупантов и более 330 единиц техники и вооружения: потери врага на 18 февраля

Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1170 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили десятки единиц техники и вооружения агрессора.

Потери России в полномасштабной войне уже превысили 861 тысячу бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Читайте также За прошедшую неделю россияне потеряли около тысячи единиц техники, – Сырский

Потери врага на 18 февраля 2025 года

Личного состава – около 861 090 (+1170) человек,

танков – 10101 (+12),

боевых бронированных машин – 21075 (+12),

артиллерийских систем – 23275 (+53),

РСЗВ – 1285 (+2),

средств ПВО – 1068 (+1),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25586 (+181),

крылатых ракет – 3064 (+1),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 37679 (+74),

специальной техники – 3751 (+1).

Смотрите также ССО зачистили промышленное здание в тылу врага: ликвидировали более 20 оккупантов

Потери врага на 18 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ