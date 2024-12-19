Еще 1530 оккупантов и 170 единиц техники и вооружения: потери врага на 19 декабря

Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины еще 1530 солдат. Кроме того, наши защитники и защитницы за минувшие сутки уничтожили 170 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 19 декабря потери агрессора уже превысили 768 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 19 декабря 2024 года

Личного состава – около 768 220 (+1530),

танков – 9576 (+5),

боевых бронированных машин – 19799 (+27),

артиллерийских систем – 21178 (+14),

РСЗВ – 1256 (+0),

средств ПВО – 1026 (+1),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20521 (+51),

крылатых ракет – 2943 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 31678 (+68),

специальной техники – 3656 (+4).

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Потери врага на 19 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ