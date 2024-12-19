Еще 1530 оккупантов и 170 единиц техники и вооружения: потери врага на 19 декабря
19 декабря 2024, 07:37Читати новину українською
Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины еще 1530 солдат. Кроме того, наши защитники и защитницы за минувшие сутки уничтожили 170 единиц вражеской техники и вооружения.
По состоянию на утро 19 декабря потери агрессора уже превысили 768 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 19 декабря 2024 года
- Личного состава – около 768 220 (+1530),
- танков – 9576 (+5),
- боевых бронированных машин – 19799 (+27),
- артиллерийских систем – 21178 (+14),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- средств ПВО – 1026 (+1),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20521 (+51),
- крылатых ракет – 2943 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 31678 (+68),
- специальной техники – 3656 (+4).
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Потери врага на 19 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ