Минус почти 800 оккупантов и 100 единиц российской техники: и потери врага на 2 июля

2 июля 2023, 08:25
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Украинские защитники и защитницы уже ликвидировали около 230 тысяч российских захватчиков. Кроме того, уничтожили около 30 тысяч единиц разнообразной вражеской техники.

Только за минувшие сутки вражескую статистику пополнили еще 790 оккупантов. О потерях агрессора пишет 24 Канал.

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Сколько захватчиков и техники уничтожили украинские воины

 

 

Автор: Юлія Лобурак