Минус почти 800 оккупантов и 100 единиц российской техники: и потери врага на 2 июля
2 июля 2023, 08:25Читати новину українською
Украинские защитники и защитницы уже ликвидировали около 230 тысяч российских захватчиков. Кроме того, уничтожили около 30 тысяч единиц разнообразной вражеской техники.
Только за минувшие сутки вражескую статистику пополнили еще 790 оккупантов. О потерях агрессора пишет 24 Канал.
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Сколько захватчиков и техники уничтожили украинские воины