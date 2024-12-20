Более 770 000 ликвидированных оккупантов: потери врага на 20 декабря

20 декабря 2024, 07:07
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Автор: Юлия Мурина

Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 2200 оккупантов. Также наши воины уничтожили 275 единиц вражеской техники и вооружения.

Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 770 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 20 декабря 2024 года

  • Личного состава – около 770420 (+2200),
  • танков – 9584 (+8),
  • боевых бронированных машин – 19823 (+24),
  • артиллерийских систем – 21220 (+42),
  • РСЗО – 1256 (+0),
  • средств ПВО – 1027 (+1),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20600 (+79),
  • крылатых ракет – 2943 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31793 (+115),
  • специальной техники – 3662 (+6).

Потери врага на 20 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ