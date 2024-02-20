Более 1200 бойцов, 2 самолета и десятки единиц другой техники: потери врага на 20 февраля

20 февраля 2024, 08:01
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1230 российских захватчиков. Кроме того, наши военные уничтожили десятки единиц вражеской техники.

По состоянию на утро 20 февраля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины 404 950 солдат. Об этом пишет 24 Канал.

Кстати ВСУ уничтожили два российских самолета, сбрасывавших КАБы

Актуальные потери врага

  • Личного состава – около 404 950 (+1230),
  • танков – 6503 (+5),
  • боевых бронированных машин – 12268 (+36),
  • артиллерийских систем – 9773 (+40),
  • РСЗО – 988 (+2),
  • средств ПВО – (+1),
  • самолетов – 337 (+2),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7521 (+61),
  • крылатых ракет – 1902 (+3),
  • кораблей/катеров – 25 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12805 (+38),
  • специальной техники – 1551 (+6).

 

Интересно "Лицом в воду": в Воздушных силах рассказали о судьбе пилота сбитого Су-35

Потери России на утро 20 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ

Важно Более 4 месяцев активных боев за Авдеевку: в ВСУ раскрыли потери врага

Только за 3 суток ВСУ уничтожили 6 российских истребителей

  • Заметим, что трое суток подряд украинские защитники мощно уничтожают авиацию страны-агрессора.
  • Так, наши военные сбили 4 истребителя-бомбардировщика Су-34 и еще 2 Су-35.
  • В частности, утром 19 февраля Воздушные силы уничтожили два вражеских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Речь идет о Су-34 и Су-35.
  • Командующий Воздушных сил ВСУ отметил, что российские истребители сбили на Восточном направлении.
  • "Это наша земля, и наше небо! Всем спасибо за боевую работу! Дальше будет!" – подчеркнул Николай Олещук.
  • Добавим, что перед этим, 17 февраля, ВСУ уничтожили сразу 3 самолета на Востоке – 2 бомбардировщика Су-34 и один Су-35.
  • А уже утром 18 февраля также на Восточном направлении сбили еще один Су-34.
  • Кстати, все эти российские самолеты были уничтожены при попытке нанести авиаудары по позициям Сил обороны.

Автор: Юлія Муріна