Более 1200 бойцов, 2 самолета и десятки единиц другой техники: потери врага на 20 февраля
20 февраля 2024, 08:01Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1230 российских захватчиков. Кроме того, наши военные уничтожили десятки единиц вражеской техники.
По состоянию на утро 20 февраля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины 404 950 солдат. Об этом пишет 24 Канал.
Кстати ВСУ уничтожили два российских самолета, сбрасывавших КАБы
Актуальные потери врага
- Личного состава – около 404 950 (+1230),
- танков – 6503 (+5),
- боевых бронированных машин – 12268 (+36),
- артиллерийских систем – 9773 (+40),
- РСЗО – 988 (+2),
- средств ПВО – (+1),
- самолетов – 337 (+2),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7521 (+61),
- крылатых ракет – 1902 (+3),
- кораблей/катеров – 25 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 12805 (+38),
- специальной техники – 1551 (+6).
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Только за 3 суток ВСУ уничтожили 6 российских истребителей
- Заметим, что трое суток подряд украинские защитники мощно уничтожают авиацию страны-агрессора.
- Так, наши военные сбили 4 истребителя-бомбардировщика Су-34 и еще 2 Су-35.
- В частности, утром 19 февраля Воздушные силы уничтожили два вражеских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Речь идет о Су-34 и Су-35.
- Командующий Воздушных сил ВСУ отметил, что российские истребители сбили на Восточном направлении.
- "Это наша земля, и наше небо! Всем спасибо за боевую работу! Дальше будет!" – подчеркнул Николай Олещук.
- Добавим, что перед этим, 17 февраля, ВСУ уничтожили сразу 3 самолета на Востоке – 2 бомбардировщика Су-34 и один Су-35.
- А уже утром 18 февраля также на Восточном направлении сбили еще один Су-34.
- Кстати, все эти российские самолеты были уничтожены при попытке нанести авиаудары по позициям Сил обороны.