Еще 1400 оккупантов, корабль и 249 единиц другой техники: потери врага на 20 мая

20 мая 2024, 07:42
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Источник:

Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1400 российских захватчиков. Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили 250 единиц вражеской техники, в том числе еще один корабль.

В целом Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 493 тысяч своих бойцов. О потерях агрессора пишет 24 Канал.

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Актуальные потери врага

  • Личного состава – около 493 690 (+1400),
  • танков – 7590 (+14),
  • боевых бронированных машин – 14665 (+35),
  • артиллерийских систем – 12737 (+50),
  • РСЗО – 1076 (+2),
  • средств ПВО – 807 (+4),
  • самолетов – 354 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10236 (+81),
  • крылатых ракет – 2205 (+1),
  • кораблей/катеров – 27 (+1),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17311 (+60),
  • специальной техники – 2079 (+2).

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Потери врага на 20 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание! За прошедшую неделю Россия потеряла 10 тысяч своих бойцов. Кстати, 19 мая Силы обороны уничтожили вражеский морской тральщик "Ковровец".
Автор: Юлія Муріна