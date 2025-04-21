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24 Канал Новости Украины ВСУ уничтожили 670 оккупантов и их технику: потери врага на 21 апреля
21 апреля, 07:24
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ВСУ уничтожили 670 оккупантов и их технику: потери врага на 21 апреля

Дарья Смородская
Основні тези
  • ВСУ ликвидировали 670 захватчиков, уничтожили 2 танка и 2 боевые бронированные машины по состоянию на 21 апреля 2025 года.
  • Общие потери России в войне против Украины включают 941 770 личного состава.

Сутки на фронте не прошли без российских атак, несмотря на объявленное Москвой "пасхальное перемирие". ВСУ успешно держали оборону и ликвидировали еще 670 захватчиков. Также наши воины уничтожили вражескую технику и вооружение.

Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже достигают около 941 770 солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 21 апреля 2025 года

  • Личного состава – около 941 770 (+670),
  • танков – 10 679 (+2),
  • боевых бронированных машин – 22 273 (+2),
  • артиллерийских систем – 26 659 (+10),
  • РСЗО – 1368 (+0),
  • средств ПВО – 1139 (+0),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 33 270 (+30),
  • крылатых ракет – 3148 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 45324 (+50),
  • специальной техники – 3859 (+0).


Потери врага на 21 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, На Лиманском направлении 53 отдельная механизированная бригада уничтожила новейший российский танк Оккупанты спрятали его в промышленном здании.