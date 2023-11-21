Еще 610 оккупантов оказались в мусорных пакетах: потери врага на 21 ноября

Полномасштабная война в Украине длится уже 636 сутки. Силы обороны ликвидировали около 320 тысяч оккупантов.

Так, только за минувшие сутки Россия потеряла еще 610 своих бойцов. Кроме того, десятки единиц техники и вооружения.

Кстати говоря Трупы вывозят "КамАЗами", а раненые спят на полу, – оккупант о потерях возле Авдеевки

Какие потери у агрессора

Личного состава – около 319 820 (+610),

танков – 5439 (+0),

боевых бронированных машин – 10174 (+6),

артиллерийских систем – 7752 (+4)

РСЗО – 899 (+0),

средств ПВО – 588 (+0),

самолетов – 323 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5771 (+7),

крылатых ракет – 1564 (+1),

кораблей и катеров – 22 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 10134 (+7),

специальной техники – 1098 (+1).

Потери врага на 21 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

Любопытно! За прошедшую неделю Армия дронов поразила 214 единиц российской техники. Украинские защитники вывели из строя вражеские танки, САУ, ПВО, РЭБ и так далее.

Вице-премьер Михаил Федоров заявил, что потери агрессора с 13 по 20 ноября оценивают в миллионы долларов.