Еще 610 оккупантов оказались в мусорных пакетах: потери врага на 21 ноября
21 ноября 2023, 07:50Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Полномасштабная война в Украине длится уже 636 сутки. Силы обороны ликвидировали около 320 тысяч оккупантов.
Так, только за минувшие сутки Россия потеряла еще 610 своих бойцов. Кроме того, десятки единиц техники и вооружения.
Кстати говоря Трупы вывозят "КамАЗами", а раненые спят на полу, – оккупант о потерях возле Авдеевки
Какие потери у агрессора
- Личного состава – около 319 820 (+610),
- танков – 5439 (+0),
- боевых бронированных машин – 10174 (+6),
- артиллерийских систем – 7752 (+4)
- РСЗО – 899 (+0),
- средств ПВО – 588 (+0),
- самолетов – 323 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5771 (+7),
- крылатых ракет – 1564 (+1),
- кораблей и катеров – 22 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 10134 (+7),
- специальной техники – 1098 (+1).
Любопытно! За прошедшую неделю Армия дронов поразила 214 единиц российской техники. Украинские защитники вывели из строя вражеские танки, САУ, ПВО, РЭБ и так далее.
Вице-премьер Михаил Федоров заявил, что потери агрессора с 13 по 20 ноября оценивают в миллионы долларов.