Еще 1140 оккупантов и 385 единиц техники и вооружения: потери врага на 22 февраля

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1140 оккупантов. Кроме того, уничтожили более 380 единиц вражеской техники и вооружения.

С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла 866 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также То самое хваленое Путиным "наступление": ВСУ показали видео уничтожения россиян в Сумской области

Потери врага на 22 февраля 2025 года

Личного состава – около – 866 000 (+1140),

танков – 10161 (+15),

боевых бронированных машин – 21139 (+9),

артиллерийских систем – 23528 (+66),

РСЗВ – 1295 (+0),

средств ПВО – 1080 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 26311 (+155),

крылатых ракет – 3064,

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 38234 (+139),

специальной техники – 3754 (+1).

Читайте также Потери России за год достигли 530 тысяч военных – оценка НАТО

Потери врага на 22 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ