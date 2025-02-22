22 февраля, 07:15
Еще 1140 оккупантов и 385 единиц техники и вооружения: потери врага на 22 февраля
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1140 оккупантов. Кроме того, уничтожили более 380 единиц вражеской техники и вооружения.
С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла 866 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 22 февраля 2025 года
- Личного состава – около – 866 000 (+1140),
- танков – 10161 (+15),
- боевых бронированных машин – 21139 (+9),
- артиллерийских систем – 23528 (+66),
- РСЗВ – 1295 (+0),
- средств ПВО – 1080 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26311 (+155),
- крылатых ракет – 3064,
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 38234 (+139),
- специальной техники – 3754 (+1).
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Потери врага на 22 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ