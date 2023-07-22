ВСУ ликвидировали еще 640 оккупантов и более 80 единиц техники: потери врага на 22 июля
22 июля 2023, 08:01Читати новину українською
За почти 17 месяцев полномасштабной войны Силы обороны ликвидировали более 240 тысяч окупантов. Кроме того, уничтожили более 31 тысяч единиц разнообразной военной техники врага.
Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы уничтожили еще 640 захватчиков. Так что агрессор уже потерял ориентировочно 241 330 бойцов.
Смотрите также Минус еще один офицер оккупантов: ВСУ ликвидировали командира российской бригады - "Ташкента"
Потери России в технике
- Танцев – 4140 (+7),
- боевых бронированных машин – 8096 (+16),
- артиллерийских систем – 4629 (+19),
- РСЗО – 693 (+1),
- средств ПВО – 448 (+8),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3944 (+11),
- крылатых ракет – 1298 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7159 (+14),
- специальной техники – 691 (+5).
Кстати говоря Миссия – умереть за элиту: почему в Кремле хотят утилизировать в окопах максимум россиян
Силы обороны мощно избивают оккупантов
- Только за прошедшие сутки наша авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники агрессора. Еще 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Кроме того, украинские защитники уничтожили 11 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.