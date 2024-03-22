Еще 870 окупантов и почти 190 единиц техники: потери врага на 22 марта
22 марта 2024, 08:22Читати новину українською
Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 434 тысяч военных. Кроме того, тысячи единиц техники.
Так, только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 890 российских захватчиков. Также наши герои уничтожили десятки техники агрессора.
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Потери России на утро 22 марта
- Личного состава – около 434 710 (+870),
- танков – 6840 (+8),
- боевых бронированных машин – 13 111 (+37),
- артиллерийских систем – 10775 (+35),
- РСЗО – 1018 (+0),
- средств ПВО – 723 (+2),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8388 (+23),
- крылатых ракет – 1953 (+31),
- кораблей/катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 287 (+45),
- специальной техники – 1749 (+8).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Заметим, что накануне бойцы ССО уничтожили укрепленный наблюдательный пункт оккупантов на Авдеевском направлении. Кадры мощной работы наших воинов – по ссылке.