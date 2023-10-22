Еще почти 1000 оккупантов и 79 единиц техники: потери врага на 22 октября

22 октября 2023, 07:49
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В Украине 606 сутки полномасштабной войны. За почти 20 месяцев Силы обороны уже ликвидировали более 293 тысяч российских захватчиков.

Только за минувшие сутки страна-агрессор потеряла еще 980 бойцов. Кроме того, наши защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и вооружения.

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Потери России по состоянию на утро 22 октября

  • Личного состава – около 293 830 (+980),
  • танков – 5081 (+18),
  • боевых бронированных машин – 9631 (+19),
  • артиллерийских систем – 7032 (+15),
  • РСЗО – 825 (+3),
  • средств ПВО – 549 (+1),
  • самолетов – 320 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5339 (+9),
  • крылатых ракет – 1535 (+0),
  • кораблей и катеров – 20 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9404 (+13),
  • специальной техники – 991 (+1).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

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Обратите внимание! Утром 20 октября стало известно, что украинские защитники ликвидировали рекордное количество оккупантов. В частности, Россия за сутки потеряла 1380 своих бойцов. Из них 900 – под Авдеевкой, где продолжаются тяжелые бои.
Автор: Юлія Муріна